السعودية تواصل عطاءها في غزة.. "مركز الملك سلمان" يوزّع 1.462 سلة غذائية على الأسر الأشد احتياجًا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، (1.462) سلة غذائية على الأسر الفلسطينية في مناطق المغازي، دير البلح، البريج، والنصيرات وسط قطاع غزة، استفادت منها (1.462) أسرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة للتقليل من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.
وتم تنفيذ التوزيع وفق معايير أولوية الاحتياج، حيث خُصصت الدفعة الأولى للأسر التي تعيلها نساء، والتي يزيد عدد أفرادها على خمسة أشخاص، إضافة إلى الأسر التي تندرج ضمن بند الحاجة للحماية الاجتماعية، وتلك التي يعاني أفرادها من سوء التغذية.
وأشرف المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في غزة، على تنفيذ التوزيع، واعتمدت قوائم المستفيدين بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في القطاع لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وعبّر المستفيدون عن شكرهم العميق للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من مبادرات إغاثية مستمرة، مشيرين إلى أن هذه المساعدات تأتي في وقت بالغ الصعوبة وتشكل دعمًا حيويًا في مواجهة الظروف المعيشية القاسية.
ويأتي هذا التوزيع امتدادًا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به المملكة، والمتمثل في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الغذائية التي يشهدها قطاع غزة.