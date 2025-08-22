السعودية تواصل عطاءها في غزة.. "مركز الملك سلمان" يوزّع 1.462 سلة غذائية على الأسر الأشد احتياجًا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، (1.462) سلة غذائية على الأسر الفلسطينية في مناطق المغازي، دير البلح، البريج، والنصيرات وسط قطاع غزة، استفادت منها (1.462) أسرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة للتقليل من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.