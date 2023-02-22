"مدخلي": يوم التأسيس ذكرى تاريخية خالدة وملحمة اعتزاز وفخر بالكيان الراسخ

وتابع : هو يوم نتذكر فيه الأحداث التاريخية التي مرت بها الدولة السعودية الأولى، ومن ثم استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وما قام به الملك الملهم عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من تأسيس وتوحيد للمملكة العربية السعودية التي أصبحت تشكل بثقلها السياسي والاقتصادي بين دول العالم، مستفيدة من المقومات والمقدرات التي حباها الله جل وعلا ومكانتها الدولية وحكمة ودهاء قادتها العظماء حتى هذا العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله ورعاهما-.