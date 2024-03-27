وكيل وزارة البلديات يشيد بفتح مسار الإسكان لتوفير الوحدات للأسر الأشد حاجة

دشنت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة، مسار الإسكان، وذلك وفق استراتيجية الجمعية الأخيرة. ويهدف مسار الإسكان إلى مساهمة الجمعية في توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.
وجاء التدشين خلال استقبال الجمعية طلال بن محمد الخنيني وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، يرافقه المشرف العام للقطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية ومدير الوحدة الإشرافية المهندس أحمد بن حكم القاضي، وقد اطلعوا على البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية.
وكان في استقبالهم؛ رئيس مجلس إدارة ترميم للتنمية عماد بن عبدالقادر المهيدب، وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله آل دربة.
افتتحت الجلسة بالتعريف عن ترميم وعرض أهم المبادرات الاجتماعية التي تُقدم للمستفيدين، والمتمثلة في برنامج "ترميم" الذي يُعنى بترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتحقيق الاستقرار السكني لها، حيث أسهم برنامج "ترميم" منذ انطلاقته في تحسين معيشة الأسر، بالإضافة إلى تأهيلها وتنميتها وتطويرها في مجال أعمال الصيانة والكهرباء والسلامة المنزلية، واطلع على المبادرات والأنشطة للفترة القادمة.
بعد ذلك، شاهد والحضور فيلمًا وثائقيًا يحكي تأسيس جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة، والهادفة إلى ترميم المكان لتنمية الإنسان، من خلال ترميم المنازل القديمة للأسر المحتاجة وتفعيل طاقات المجتمع من خلال توفير الفرص التطوعية التخصصية والعامة.
وأشاد طلال الخنيني باهتمام القيادة -حفظها الله- بشتى أطياف المجتمع، وبالأسر الأشد حاجة على وجه الخصوص، معربًا عن سعادته لما حققته جمعية ترميم من أرقام وإنجازات منذ تأسيسها، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقدمه الجمعية تجاه فئة غالية علينا جميعًا.
وقدم "الخنيني" شكره للجمعية لتدشين مسار الإسكان الذي يتزامن مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمبادرة جود المناطق، وأشاد بتفاعل رجال الأعمال ودورهم في إنجاح حملة اكتتاب جود العام الماضي والذي حقق تسكين ١٩ ألف أسرة ودعا لدعم حملة جود المناطق في هذا العام والتي تهدف إلى تسكين ٢٦ ألف أسرة.
وأوضح المهندس أحمد حكم عسيري أن الوحدة الإشرافية تعمل على تمكين قطاع الإسكان من خلال تأسيس كيانات جديدة ونقل الخبرات بين الجمعيات والمؤسسات غير الربحية وتمكينها وشمولية الدعم ليغطي سائر مناطق المملكة خصوصًا منطقة مكة المكرمة لوجود نسب الاحتياج الأعلى بها ولمكانتها.
من جانب آخر، قدم رئيس مجلس الإدارة للجمعية عماد المهيدب شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمونه من دعم ومساندة لتنمية القطاع غير الربحي، كما قدم شكره لوكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على حرصه وتوجيهاته واهتمامه بالقطاع الثالث.
يُذكر أن جمعية ترميم للتنمية تُعد جمعية تخصصية بمعايير عالية تُعنى بترميم المكان وتنمية الإنسان للوصول إلى الريادة في ترميم وتأهيل منازل الأسر المحتاجة بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية، وتستهدف المنازل للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وتقديم حلول الإيواء المؤقت، والمساهمة مع الجهات المعنية في توفير حلول السكن للأسر المحتاجة.
وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على خطط استراتيجية تواكب رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ عددٍ من البرامج والمبادرات وحضر اللقاء عدد من الشخصيات المهمة ورجال الأعمال.