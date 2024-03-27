وكيل وزارة البلديات يشيد بفتح مسار الإسكان لتوفير الوحدات للأسر الأشد حاجة

افتتحت الجلسة بالتعريف عن ترميم وعرض أهم المبادرات الاجتماعية التي تُقدم للمستفيدين، والمتمثلة في برنامج "ترميم" الذي يُعنى بترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتحقيق الاستقرار السكني لها، حيث أسهم برنامج "ترميم" منذ انطلاقته في تحسين معيشة الأسر، بالإضافة إلى تأهيلها وتنميتها وتطويرها في مجال أعمال الصيانة والكهرباء والسلامة المنزلية، واطلع على المبادرات والأنشطة للفترة القادمة.