"الفضاء السعودية": 11 ورقة بحثية وبراءة اختراع ضمن أولى نتائج مهمة المملكة إلى الفضاء
أعلنت وكالة الفضاء السعودية نتائج (11) ورقة بحثية، منها تسع أوراق وطنية وورقتان دوليتان، تمثل أولى مخرجات التجارب العلمية التي أجراها رواد الفضاء السعوديون ضمن المهمة التاريخية "SSA-HSF1"، التي انطلقت عام 2023 وشملت تنفيذ (19) تجربة علمية رائدة على متن محطة الفضاء الدولية.
وركزت التجارب على ثلاثة مسارات رئيسة: الطب الحيوي وصحة الإنسان، والعلوم والتقنية، ونُفذت بالشراكة مع جهات بحثية محلية ودولية، فيما تواصل الفرق العلمية دراسة وتحليل بقية النتائج تمهيدًا للإعلان عنها لاحقًا.
وأكدت الوكالة أن المهمة شكّلت محطة فارقة في مسيرة المملكة العلمية، إذ وفّرت بيئة الجاذبية الصغرى مختبرًا متطورًا أسهم في تسريع النتائج، ورفع جودة الاكتشافات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم البحث العلمي وتوطين التقنية.
وفي مجال الطب الحيوي، كشفت النتائج عن تصنيع مادة نانوية بجودة أعلى من تلك المطورة على الأرض، وإجراء أول عملية نقل جيني للخلايا الجذعية في الفضاء، واستخدام أدوات مخبرية بسيطة لأبحاث طبية متقدمة، ما يمهد لابتكار علاجات جديدة للأمراض العصبية والمناعية.
أما في مسار العلوم والتقنية، فأثبتت تجربة الاستمطار فعالية تقنية مبتكرة لتكثف بخار الماء باستخدام يوديد الفضة في بيئة الجاذبية الصغرى، وأسهمت في توفير بيانات علمية لتطوير تقنيات استمطار تدعم الأمن المائي على الأرض والمستعمرات المستقبلية في الفضاء.
وفيما يخص صحة الإنسان، تناولت التجارب تأثير الفضاء على الدماغ البشري، وقياس الضغط داخل الجمجمة من خلال استجابة حدقة العين وقطر غلاف العصب البصري، ودراسة الإرواء الدماغي، وتأثير بيئة الفضاء على طول التيلومير، وقياس النشاط الكهربائي للدماغ، والتحقق من فعالية أجهزة طبية تُستخدم لأول مرة في الفضاء.
وأكد معالي الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة الفضاء السعودية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو ريادة المملكة في أبحاث الفضاء، وتعكس التزامها بتقديم مساهمات علمية تخدم البشرية، وتعزز الشراكات الدولية، وتمكّن الكفاءات الوطنية، وتحول الأبحاث إلى تطبيقات عملية على الأرض وفي الفضاء.
وأضافت الوكالة أن العمل جارٍ لاستكمال دراسة باقي نتائج التجارب، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز علمي وتقني إقليمي وعالمي، ومشارك فاعل في استكشاف الفضاء وصناعة مستقبله المستدام.