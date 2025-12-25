"الفضاء السعودية": 11 ورقة بحثية وبراءة اختراع ضمن أولى نتائج مهمة المملكة إلى الفضاء

وأكد معالي الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة الفضاء السعودية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو ريادة المملكة في أبحاث الفضاء، وتعكس التزامها بتقديم مساهمات علمية تخدم البشرية، وتعزز الشراكات الدولية، وتمكّن الكفاءات الوطنية، وتحول الأبحاث إلى تطبيقات عملية على الأرض وفي الفضاء.