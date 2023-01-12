"البحر الأحمر" تنضم إلى شبكة Serandipians للوجهات الحصرية السياحية الفاخرة

وأصبحت وجهة "البحر الأحمر" بهذا الإعلان من أولى الوجهات السياحية السعودية التي تنضم إلى شبكة Serandipians، كما تعد بذلك من إحدى الوجهات القليلة على مستوى العالم التي نجحت في تحقيق هذه الخطوة قبل افتتاحها الرسمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو: الانضمام لشبكة Serandipians سيتيح للشركة إبراز الوجهة السياحية المتجددة للعالم، ونهجها في التطوير المسؤول القائم على مفهوم الاستدامة من خلال إثراء الموارد الطبيعية وتعزيز البيئة، بالإضافة إلى الترويج لعروض الوجهة وإمكانية الوصول إلى قائمة فريدة من وكلاء السفر والمصممين والموردين الرائدين على مستوى العالم.