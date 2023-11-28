بمشاركة واسعة من الصقارين السعوديين.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ينظِّم أول أشواط مسابقة الملواح بنسخته السادسة

وأقيم الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ مفتوح للمُلاك السعوديين، حيث فاز بالمركز الأول الصقار عبدالعزيز بن عبدالله البقمي بصقره (78)، تلاه رفاعي بن بندر المطيري بالصقر (محتار)، ومحمد بن محسن المري بصقره (قمرية) في المركز الثالث، أما الشوط الرابع لفئة شاهين قرناس مفتوح للمُلاك السعوديين فتربع الصقار حمد بن ناصر المري على المرتبة الأولى بصقره (ذهب 2)، متفوقاً على كل من، علي بن محسن المري وصقره (الحارة) بالمركز الثاني، وعلي بن جابر المري ثالثاً بصقره (غمران).