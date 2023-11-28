بمشاركة واسعة من الصقارين السعوديين.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ينظِّم أول أشواط مسابقة الملواح بنسخته السادسة

انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة واسعة من الصقارين السعوديين، وحضور عددٍ من المهتمين في أكبر مهرجان للصقور على مستوى المنطقة.
وشهد اليوم الأول للنسخة السادسة من المهرجان إقامة ستة أشواط تأهيلية في مسابقة الملواح (400 متر) بمشاركة 148 من الصقارين السعوديين، لفئة شاهين فرخ وقرناس للمحترفين، وملاك مفتوح وملاك سعوديين.
وأسفرت نتائج الشوط الأول لفئة شاهين فرخ للمحترفين السعوديين عن تحقيق الصقار برغش بن محمد المنصوري المركز الأول بصقره (S77)، وخالد بن عمر البقمي المركز الثاني من خلال الصقر (عافور)، وحل ثالثاً أمين بن عبدالله الملاح بالصقر (0023)، فيما حسم الصقار حميد بن محمد بن برغش المنصوري بصقره (شجعة) منافسات الشوط الثاني شاهين قرناس للمحترفين السعوديين، متفوقاً على فهد بن محمد برغش البرغش المنصوري بصقره (شامة) ثانياً، وبرغش بن محمد بن برغش البرغش المنصوري ثالثاً بصقره (FX).
وأقيم الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ مفتوح للمُلاك السعوديين، حيث فاز بالمركز الأول الصقار عبدالعزيز بن عبدالله البقمي بصقره (78)، تلاه رفاعي بن بندر المطيري بالصقر (محتار)، ومحمد بن محسن المري بصقره (قمرية) في المركز الثالث، أما الشوط الرابع لفئة شاهين قرناس مفتوح للمُلاك السعوديين فتربع الصقار حمد بن ناصر المري على المرتبة الأولى بصقره (ذهب 2)، متفوقاً على كل من، علي بن محسن المري وصقره (الحارة) بالمركز الثاني، وعلي بن جابر المري ثالثاً بصقره (غمران).
وبعد منافسة قوية تفوق الصقار عبدالعزيز بن محمد الطويل من خلال صقره (شقراء 2) في الشوط الخامس لفئة شاهين فرخ للمُلاك السعوديين، وجاء ماجد بن معجب الدوسري في المركز الثاني بصقره (ريف)، وحل ثالثاً عبدالرحمن بن محسن المري بالصقر (بخيت).
واختُتمت أشواط اليوم الأول بمسابقة الملواح بالشوط السادس؛ الذي تم تخصيصه للشاهين قرناس للمُلاك السعوديين، حيث حصد مركزه الأول الصقار ناصر بن علي المري بصقره (وحدها)، محققاً أفضل زمن في الأشواط الستة بـ19.101 ثانية، تلاه عبدالرحمن بن هليل العنزي بالصقر (غدراء)، وجاء ياسر بن شعيب العتيبي في المرتبة الثالثة بصقره (رتويت).
ويسعى نادي الصقور السعودي من خلال تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، إلى رفع الوعي البيئي، وحماية الحياة الفطرية، واستدامة الموروث الأصيل، واستقطاب الصقارين المحليين للمشاركة في هذا الحدث الأبرز عالمياً في مجال الصقارة، وتشجيعهم على ممارسة هوايتهم، والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.