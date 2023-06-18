بوني.. مشاركة فاعلة للمملكة في اجتماعات "خبراء الاقتصاد الرقمي بـG20"

يذكر أن الوزارة تمثل المملكة في المسار الخاص بالاقتصاد الرقمي، في ظل تطلع الرئاسة الحالية إلى الوصول لاقتصادٍ رقميٍ آمنٍ ومزدهرٍ، هادفةً أيضًا البناء على الإنجازات والالتزامات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة بما فيها رئاسة المملكة؛ وذلك من خلال تركيزها على ثلاث أولويات رئيسة في مسار الاقتصاد الرقمي تشمل البنية التحتية الرقمية، والبيئة الرقمية الآمنة، والمهارات الرقمية.