جازان.. اجتماع المجلس الاستشاري بـ"صحي الجوة" يكشف إقفال عيادتَيْن

وتفصيلاً، جاءت مطالب الأهالي متمثلة في توفير عيادة للحمل، وأخرى للأسنان، موضحين أنهما من أهم ركائز إنجاح أي منشأة صحية نظرًا لأهميتهما، واستخدامهما المستمر. لافتين إلى أن عدد سكان الجوة والعقلة يصل إلى نحو أربعة آلاف نسمة، مشيرين إلى أن عدم وجود العيادتين يكبد الأهالي معاناة كبيرة بشكل شبه يومي، وبينوا أن البعض يتوجه بحثًا عن الخدمة إلى المراكز الخاصة، التي تكلف مبالغ كبيرة، وترهق الأهالي.