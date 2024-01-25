211 من نخبة الجياد الأصيلة تتنافس على ألقاب بطولة الخيل العربية لمهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي

برعاية مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وبحضور عددٍ من أصحاب السمو وملاك الخيل والمهتمين، انطلقت بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2024 (تايتل شو) بمشاركة أكثر من 200 رأس من نخبة الجياد المشاركة من تسع دول مختلفة من دول العالم وجوائز مالية فاقت الـ9 ملايين ريال.
في يومها الأول، شهدت البطولة المقامة في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة وتحت إشرافه تنافسًا قويًا على المراكز المتوجة من الفئات "المهرات أعمار سنة - مهرات أعمار سنتين – مهرات أعمار ثلاث سنوات – أفراس أعمار 4 - 6 سنوات – أفراس أعمار 7 - 9 سنوات – أفراس 10 سنوات فأكثر" .
وأكد المشرف العام على المهرجان الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أن الخيل العربية الأصيلة تحظى بدعم كبير وخاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-.
وأضاف أن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي يحظى بدعم لافت من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة مما أسهم بالارتقاء بالمهرجان وتوسيع قاعدة الملاك بالمملكة، وجعل المهرجان وجهة وهدفًا لكل ملاك الخيل بالعالم.
وتوافد عدد كثيف من الزوار وسط فعاليّات مصاحبة للبطولة أسهمت في تنوع قاعدة الزوار للمهرجان لنشر ثقافة الخيل العربية الأصيلة بين مختلف الفئات العمرية.
أما عن نتائج فئات اليوم الأول فكانت على الشكل الآتي :
- مهرات أعمار سنة فئة "أ" لصالح المهرة هيفاء التنهاة لفيصل بن جفين.
- مهرات أعمار سنة فئة "ب" لصالح حور العريب لمربط قيصر العرب.
- مهرات أعمار سنة فئة "ج" لصالح ار كيو لميس لمربط أرقى للخيل العربية الأصيلة.
- مهرات أعمار سنتين لصالح شاهبريز اتش في بي لمربط أجمل.
- مهرات أعمار ثلاث سنوات لصالح دي ساناين للأمير عبدالمجيد بن سلطان آل سعود.
- أفراس أعمار "4-6" سنوات لصالح أمينة غرناطة لمربط رمز.
- أفراس أعمار "7-9" سنوات لصالح دلال ايه ام لمربط الجوري جي اتش بي.
- أفراس أعمار "10" سنوات فأكثر لصالح جود الجاسمية لمربط المعود.