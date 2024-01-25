211 من نخبة الجياد الأصيلة تتنافس على ألقاب بطولة الخيل العربية لمهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي

في يومها الأول، شهدت البطولة المقامة في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة وتحت إشرافه تنافسًا قويًا على المراكز المتوجة من الفئات "المهرات أعمار سنة - مهرات أعمار سنتين – مهرات أعمار ثلاث سنوات – أفراس أعمار 4 - 6 سنوات – أفراس أعمار 7 - 9 سنوات – أفراس 10 سنوات فأكثر" .