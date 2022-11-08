برعاية خادم الحرمين الشريفين.. المنتدى الدولي للأمن السيبراني ينطلق غدًا

ويأتي المنتدى الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحت شعار (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية) يومي 9 و10 نوفمبر في العاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية من حول العالم، تأكيدًا على موقع المملكة الريادي عالميًا في دعم الجهود الدولية؛ وتوحيد المساعي المشتركة، في مناقشة القضايا الاستراتيجية، وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين في مجال الأمن السيبراني.