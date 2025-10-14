97 مدرسة من "تعليم جدة" تحصد مستوى التميَّز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي

حققت 97 مدرسة من مدارس تعليم جدة مستوى التميّز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي، وذلك خلال الملتقى الوطني الثاني للتميّز المدرسي "تميّز 2025" الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب، بحضور معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وعددٍ من مديري التعليم ورؤساء الجامعات وممثلي الشركات التعليمية، وبمشاركة عددٍ من المدارس المتميزة على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.
وقدَّمت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، التهنئة للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية الحاصلة على فئة التميّز على مستوى المملكة، التي كُرمت خلال الملتقى، مشيدة بما حققته من إنجاز يعكس جودة الأداء، وتميز الممارسات التربوية والتعليمية فيها.
وأوضحت اللهيبي, أن ارتفاع عدد المدارس المتميزة بنسبة تجاوزت 155٪ مقارنة بالعام الماضي، يُعد مؤشرًا واضحًا على الحراك النوعي الذي أحدثه الملتقى على المستوى الوطني، من خلال سعي المدارس إلى ضبط الجودة، وتعزيز معايير التميّز في الأداء التعليمي.
يُذكر أن الملتقى الوطني للتميّز المدرسي يهدف إلى تعزيز أثر النموذج السعودي لجودة التعليم العام وتحسين مخرجاته، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، إلى جانب تحفيز التنافسية الإيجابية بين عناصر منظومة التعليم ومنسوبيها في تبني الممارسات التعليمية الفاعلة، وإبراز المدارس المتميزة في ضوء نتائج التقويم المدرسي والاحتفاء بها كنماذج يحتذى بها، بما يعزز استدامة الحراك الوطني نحو التميز وتحسين نواتج التعلم ومخرجات التعليم.