97 مدرسة من "تعليم جدة" تحصد مستوى التميَّز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي

يُذكر أن الملتقى الوطني للتميّز المدرسي يهدف إلى تعزيز أثر النموذج السعودي لجودة التعليم العام وتحسين مخرجاته، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، إلى جانب تحفيز التنافسية الإيجابية بين عناصر منظومة التعليم ومنسوبيها في تبني الممارسات التعليمية الفاعلة، وإبراز المدارس المتميزة في ضوء نتائج التقويم المدرسي والاحتفاء بها كنماذج يحتذى بها، بما يعزز استدامة الحراك الوطني نحو التميز وتحسين نواتج التعلم ومخرجات التعليم.