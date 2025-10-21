54 ألف طفلٍ من 102 جنسية استفادوا من مركز الضيافة في المسجد النبوي

استقبل مركز ضيافة الأطفال بجوار المسجد النبوي أكثر من (54) ألف طفل من (102) جنسية مختلفة، ضمن بيئة تعليمية وترفيهية آمنة، تُراعي اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم.
وتأتي المبادرة النوعية ضمن جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوفير تجربة متكاملة لزوار المسجد النبوي من خلال خِدمات المركز التي يقدمها كادر نسائي متخصص في مجال رعاية الأطفال، وتنمية شخصياتهم، بما يجعل الزيارة تجربة عائلية متكاملة، تجمع بين العبادة والراحة والطمأنينة.
ويقدم المركز للأطفال خدمات الرعاية في بيئة آمنة تركّز على الجانب المعرفي والترفيهي، بما تتيح لهم المشاركة في أنشطة تعليمية، وثقافية، وترفيهية، تُنمّي قدراتهم، وتعزّز لديهم القيم الإسلامية.
ويقع مركز ضيافة الأطفال في الجهة الشمالية الشرقية للمسجد النبوي، ويستقبل الأطفال يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، وسط منظومة خدمية متكاملة، تواكب كثافة الزوار وتنوّع احتياجاتهم.