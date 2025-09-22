عروض اليوم الوطني تنطلق مع برنامج شتاء السعودية

مع نسائم سبتمبر العليلة، يتوشَّح الوطن أبهى حلله احتفاءً بيومه الوطني الـ95 تحت شعار "عِزّنا بطبعنا"، حيث تنبض مدن المملكة بالفرح وتستعد لاستقبال فعاليات موسم "حيّ الشتاء" الذي يجمع بين سحر الفصول وبهجة المناسبة، في لوحةٍ واحدةٍ تعكس اعتزاز الإنسان بمكانه وزمانه، وتروي للعالم حكاية وطن يتجدد عطاؤه بروح راسخة وهوية متجددة.
ويأتي برنامج شتاء السعودية تحت شعار "حيّ الشتاء" الذي انطلق في سبتمبر، حاملاً شبكة واسعة من الفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية تمتد من العُلا إلى جدة، ومن البحر الأحمر إلى المنطقة الشرقية وحائل والقصيم، ليقدم مزيجاً يعكس حيوية المواسم الوطنية ودورها في تنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة العوائد من قطاعات السياحة والضيافة والفنون.
وتزامناً مع احتفالات اليوم الوطني، انطلقت مجموعة من العروض المميزة التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار الاستمتاع بتجارب سياحية نوعية وبأسعار تنافسية، وتشمل العروض تخفيضات على الإقامة والأنشطة لدى عدد من الفنادق والمنتجعات، من أبرزها: فندق مارينا البيلسان بخصم يصل إلى 50%، وفيوز الشقق الفندقية بخصم 45%، وكراون بلازا بخصم 44% مع 25% على الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى عروض فريزر سويتس الرياض، والخزامى كاوست، وباب سمحان بخصومات تصل إلى 30%، كما تتضمن المبادرات حوافز وخصومات عبر منصات السفر مثل المسافر، فلاي إن، ويجو، إكسبيديا، هوتيلز كوم، وكلير تريب، إضافة إلى عروض النقل مع أجرة بخصومات تصل إلى 50%.
وتُعزِّز هذه العروض حضور اليوم الوطني كمناسبة وطنية جامعة، تربط الفعاليات الثقافية والسياحية بروح الانتماء، وتُتيح للأفراد والعائلات فرصاً للاستمتاع بتجارب متجددة تعكس تنوع الوجهات السعودية.
ويجسِّد موسم "حيّ الشتاء" وعروض اليوم الوطني معاً رؤية المملكة في جعل السياحة رافداً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز الهوية الوطنية من خلال تجارب شاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والسياحة، وتمنح الزوار فرصة لاكتشاف المملكة في أبهى صورها.