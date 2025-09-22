عروض اليوم الوطني تنطلق مع برنامج شتاء السعودية

وتزامناً مع احتفالات اليوم الوطني، انطلقت مجموعة من العروض المميزة التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار الاستمتاع بتجارب سياحية نوعية وبأسعار تنافسية، وتشمل العروض تخفيضات على الإقامة والأنشطة لدى عدد من الفنادق والمنتجعات، من أبرزها: فندق مارينا البيلسان بخصم يصل إلى 50%، وفيوز الشقق الفندقية بخصم 45%، وكراون بلازا بخصم 44% مع 25% على الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى عروض فريزر سويتس الرياض، والخزامى كاوست، وباب سمحان بخصومات تصل إلى 30%، كما تتضمن المبادرات حوافز وخصومات عبر منصات السفر مثل المسافر، فلاي إن، ويجو، إكسبيديا، هوتيلز كوم، وكلير تريب، إضافة إلى عروض النقل مع أجرة بخصومات تصل إلى 50%.