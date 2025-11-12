تفاصيل انطلاق "هايكنق تقني مكة" غدًا في الطائف بمشاركة 70 متدربًا ومتدربة

تنطلق مساء غدٍ الخميس فعالية "هايكنق تقني مكة" في محافظة الطائف، بتنظيم من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، واستضافة الكلية التقنية بالطائف، وبرعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس حسين بن علي البحيري.
وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 70 متدربًا ومتدربة من 13 كليةً ومعهدًا تدريبيًا بمختلف منشآت التدريب التابعة للمنطقة.
وأوضح المهندس البحيري أن الفعالية تأتي ضمن الأنشطة النوعية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وتنمية روح الفريق والانتماء الوطني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية.
وأشار إلى أن الفعالية مدعومة من صندوق المتدربين الرئيسي، ما يعكس حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تفعيل دور الصندوق في دعم البرامج التي تسهم في تنمية مهارات المتدربين وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية، وربط التدريب بالجوانب المجتمعية والترفيهية.
من جانبه، أفاد عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي بأن مسار الهايكنق سيقام في وادي المخاضة بمركز الشفا، ويمتد لمسافة خمسة كيلومترات، لافتًا إلى أن البرنامج المصاحب يتضمن زيارة سوق البلد التاريخي بالطائف، والتجول في معالمه التراثية، إلى جانب أنشطة ومسابقات رياضية وثقافية لجميع المشاركين.
وأكد الغامدي حرص الكلية على تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية وربطها بالهوية الوطنية، وترسيخ قيم العزيمة والانضباط والعمل الجماعي، دعمًا لأهداف المؤسسة في إعداد جيل مبدع وفعّال في خدمة الوطن.