تفاصيل انطلاق "هايكنق تقني مكة" غدًا في الطائف بمشاركة 70 متدربًا ومتدربة

من جانبه، أفاد عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي بأن مسار الهايكنق سيقام في وادي المخاضة بمركز الشفا، ويمتد لمسافة خمسة كيلومترات، لافتًا إلى أن البرنامج المصاحب يتضمن زيارة سوق البلد التاريخي بالطائف، والتجول في معالمه التراثية، إلى جانب أنشطة ومسابقات رياضية وثقافية لجميع المشاركين.