"طيبة" تعزز حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادي باتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة "دِيدا ترافل" الصينية

وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه العلاقات السياحية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية نمواً متسارعاً، بعد أن أعلنت الصين في 2023 اعتماد المملكة كوجهة سياحية رئيسية للسياح الصينيين، ما يتيح لمواطنيها السفر إلى السعودية ضمن المجموعات السياحية المنظمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب ما يصل إلى ثلاثة ملايين سائح صيني سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية مفضلة للمسافرين من الصين.