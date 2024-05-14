"الأرصاد": "الأحساء" تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم 44 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وبحسب "الأرصاد"، لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة، خاصة الساحلية منهما.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية، فيما سجّلت طريف أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في وادي الدواسر 43 ْمئوية، والخرج 42 درجة، ومكة المكرّمة وشرورة وعرفات ومِنى ومزدلفة 41 درجة، فيما سجّل كل من الدمام وصحراء الدهناء 40 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها القريات والسودة 14 ْمئوية.
وأوضح أن السودة والباحة سجّلتا أعلى نسبة رطوبة 90%.