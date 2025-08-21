الفائزون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم: المنافسة كانت قوية، والفرحة عظيمة، ونشكر قيادة المملكة على عنايتها بالقرآن وتكريم حفظته

عبّر الفائزون بالمراكز المتقدمة في الدورة الخامسة والأربعين من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره عن بالغ سعادتهم بالفوز، مؤكدين أن المنافسة كانت قوية بين نخبة من حفاظ كتاب الله من مختلف دول العالم الإسلامي، ومشيدين بدعم ورعاية قيادة المملكة لأهل القرآن الكريم، وبالدور الكبير الذي قامت به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم المسابقة باحترافية عالية فاقت التوقعات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب الحفل الختامي للمسابقة الذي أُقيم في رحاب المسجد الحرام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، وقد ناب عنه في الحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، حيث تم إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم بجوائز بلغ مجموعها أربعة ملايين ريال.
وقال الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول، المتسابق محمد آدم محمد من جمهورية تشاد: “الفرحة لا توصف، والشكر لله أولاً وآخرًا على توفيقه لي في حفظ كتابه الكريم. القرآن هو عزنا ودستورنا، وفوزي بهذه المسابقة التي تحمل اسم الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – شرف كبير لي ولأسرتي التي كانت سندي طوال الرحلة. أنا ممتن لكل من دعمني ووقف بجانبي حتى وصلت إلى هذا الإنجاز.”
من جانبه، عبّر الفائز بالمركز الثالث في الفرع الخامس شاينا وانا سو من جمهورية ميانمار عن فخره قائلاً: “المنافسة كانت على أعلى مستوى، فقد شارك في المسابقة نخبة من أفضل قرّاء العالم الإسلامي، تحت إشراف لجنة تحكيم دولية مرموقة. ورغم صعوبة المهمة، إلا أن توفيق الله كان حاضرًا، وتمكنت من الفوز ورفع اسم بلدي عالياً. نشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من دعم لا محدود لأهل القرآن الكريم.”
كما عبّر الفائز بالمركز الخامس في الفرع الثالث محمد كمال منسي من دولة فلسطين عن امتنانه قائلاً: “أتقدّم بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يولونه من عناية ورعاية للقرآن الكريم وأهله. كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على هذا التنظيم المتميّز الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم هذه المسابقات الدولية. وأسأل الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق جميع المسلمين لحفظ كتابه والعمل به.