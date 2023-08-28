لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 12 متسابقاً

وكان المتسابقون، صباح اليوم، من المملكة إضافةً إلى عددٍ من الدول، وهي: طاجيكستان، وليبيا، وموريتانيا، والأردن، وزامبيا، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا، وسنغافورة، وأوزبكستان، على أن تستأنف اللجنة أعمالها مساءً بالاستماع لتلاوات 10 متسابقين من دول مختلفة.