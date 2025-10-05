المملكة ودول "أوبك بلس" تؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية وتعلن تعديلًا في الإنتاج

وفي ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (١٣٧) ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة (١.٦٥) مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، وسيُنفذ هذا التعديل في نوفمبر 2025م، وفقًا لما هو مبين في الجدول أدناه.