"التدريب التقني" تنفّذ أكثر من 7500 برنامج إرشادي بالكليات والمعاهد

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي؛ أن هذه البرامج التي نفّذتها الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة شملت تهيئة المتدربين والمتدربات المستجدين للتكيُّف مع البيئة التدريبية الجديدة، وتكريم المتفوقين منهم الحاصلين على مكافأة المؤسسة بفرعيها الفصلية والخريجين، وكذلك برامج التوعية الفكرية، إضافة إلى برنامج الإرشاد التقني، وعقد اللقاءات الدورية بين المتدربين وقيادات المنشآت التدريبية؛ بهدف التعرُّف على مقترحات المتدربين والمتدربات وأفكارهم لتحسين البيئة التدريبية.