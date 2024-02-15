سحب وتصريف أكثر من 3.5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار في الشرقية

وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى التعامل مع 244 موقعًا، وإغلاق 3 أنفاق احترازيًّا بحاضرة الدمام، شملت "طريق الرياض تقاطع أبو بكر، وطريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف، وطريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان"، وفتح جميع الأنفاق بعد التأكد من سلامتها لمرور المركبات؛ وذلك بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية والجهات ذات العلاقة.