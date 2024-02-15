سحب وتصريف أكثر من 3.5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار في الشرقية

باشرت أمانة المنطقة الشرقية، عمليات سحب وتصريف أكثر من 3.5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، بمشاركة 2991 فردًا، و316 من المعدات وآليات ومركبات نزح المياه والمضخات المتنقلة.
وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى التعامل مع 244 موقعًا، وإغلاق 3 أنفاق احترازيًّا بحاضرة الدمام، شملت "طريق الرياض تقاطع أبو بكر، وطريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف، وطريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان"، وفتح جميع الأنفاق بعد التأكد من سلامتها لمرور المركبات؛ وذلك بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية والجهات ذات العلاقة.
وبيّنت الأمانة تسخير إمكانياتها الفنية والبشرية، وتوزيع الفِرَق الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية؛ مشيرة إلى أن أعمال سحب ونزح مياه الأمطار مستمرة في المواقع غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي تجمعات مائية أو نظافة عامة من خلال مركز البلاغات 940.