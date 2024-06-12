لإبراز بيئتها الاستثمارية الجاذبة.. المملكة تشارك في المعرض الدولي للدفاع "يوروساتوري"

تأتي مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن "يوروساتوري" 2024م، تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعمٍ لا محدود ورعايةٍ خاصةٍ من القيادة؛ بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، وليصبح قطاع الصناعات العسكرية بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال تعزيز البحث والابتكار ونقل التقنية وتوطينها، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إمكانات قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر.