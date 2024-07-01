أبطال "كهاتين" في بطولة الأيتام للشطرنج

وأكد مدير عام جمعية "كهاتين" أ.محمد آل مانع، أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن سعيها لتعزيز الجانب الرياضي للأيتام والاهتمام بالرياضات التي تساعدهم في تنمية قدراتهم الذهنية؛ مشيرًا إلى سعي الجمعية في التوسع في تعزيز كافة أنواع الرياضات، والتي بدأت بتنظيمها لأول بطولة كرة قدم للأيتام بمنطقة مكة المكرمة "كأس كهاتين" في العام الماضي، ونطمح أن تكون المشاركات ليست فقط على المستوى المحلي؛ بل على المستوى الإقليمي والدولي.