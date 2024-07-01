أبطال "كهاتين" في بطولة الأيتام للشطرنج

تشارك الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" بـ45 متسابقًا/ـة في بطولة الأيتام للشطرنج، تحت إشراف وزارة الرياضة وبالتعاون مع جمعية "كتايا" للرياضات الذهنية التي ينظمها نادي الوحدة بمكة المكرمة، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو لمدة 5 أيام بمقر نادي الوحدة.
وأكد مدير عام جمعية "كهاتين" أ.محمد آل مانع، أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن سعيها لتعزيز الجانب الرياضي للأيتام والاهتمام بالرياضات التي تساعدهم في تنمية قدراتهم الذهنية؛ مشيرًا إلى سعي الجمعية في التوسع في تعزيز كافة أنواع الرياضات، والتي بدأت بتنظيمها لأول بطولة كرة قدم للأيتام بمنطقة مكة المكرمة "كأس كهاتين" في العام الماضي، ونطمح أن تكون المشاركات ليست فقط على المستوى المحلي؛ بل على المستوى الإقليمي والدولي.
وبدوره قدّم "آل مانع" شكره وتقديره لنادي الوحدة ولجمعية "كتايا" على الدعوة وإتاحة الفرصة للأيتام؛ للمشاركة في البطولة والمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية من خلال دمج الأيتام بالمجتمع والمشاركة في جميع المحافل الرياضية والاجتماعية.