استغاثة ثم فقد اتصال.. "تحقيقات الطيران": قائد الطائرة المحطمة بالثمامة "متدرّب سعودي"

وقال المكتب في بيان له: إن المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة أقلعت من مطار الثمامة حوالي الساعة 6:30 صباحاً وعلى متنها قائدها "طيار متدرّب" سعودي الجنسية في رحلة تدريبية، وإنه بعد الإقلاع بخمس دقائق تمّ إرسال نداء استغاثة من قائد الطائرة وفقد الاتصال، عقب ذلك تمّ إرسال طائرة بحث من أكاديمية الطيران وتمّ تحديد موقع الحطام على مسافة 5 كيلومترات شمال مطار الثمامة.