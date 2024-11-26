جايكو J8 تفتح آفاقًا جديدة لرحلات الطرق الوعرة في الشرق الأوسط مع استهداف الأسواق العالمية

تتضمن استراتيجية OMODA & JAECOO في السعودية العديد من الابتكارات، لا سيما في نماذج الأعمال والخدمات. أعلنت الشركة في مؤتمرها الأخير عن تأسيس فرع خاص بها بدلاً من نظام الوكلاء التقليدي، بالإضافة إلى مستودع قطع غيار ذاتي التشغيل يضمن توفير 100% من القطع المطلوبة. يمنح هذا النموذج مزايا كبيرة، حيث يمكن للمستهلكين التواصل مباشرة مع الفرع، مما يضمن نقل طلباتهم وملاحظاتهم بسرعة دون أي أخطاء أو تأخير. كما يساهم مستودع قطع الغيار في تقليل أوقات الانتظار للصيانة، مما يحسن من رضا العملاء ويعزز ولاءهم للعلامة التجارية، وبالتالي يدعم نمو الشركة في السوق السعودية.