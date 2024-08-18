"جامعة طيبة" تستقبل أكثر من 56 ألف طالب وطالبة في المدينة وفروعها بالمحافظات

استقبلت جامعة طيبة، اليوم، أكثر من 56 ألف طالب، وطالبة من طلبتها في المدينة المنورة وفروعها في المحافظات بالورود المحملة بالدعوات بالتوفيق، بالإضافة إلى دليل تفاعلي متكامل وبرنامج تنظّمه تحت عنوان "مستعد"، يقدم كل ما يحتاجونه من معلومات لدعمهم خلال مسيرتهم الجامعية لتحقيق طموحاتهم.
يأتي هذا فيما أعلنت عمادة القبول والتسجيل، أمس، ختام عمليات القبول للعام الجامعي 1446هـ، كانت عمادة شؤون الطلاب في استقبالهم اليوم في مداخل الجامعة في المدينة المنورة والفروع، وفي كلياتها المختلفة استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد، كما تنظم الجامعة ابتداء من اليوم أكثر من 55 لقاء تعريفيًّا شاملًا لكل كلية وتخصص.
وقدمت رئيسةُ الجامعة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، التهنئةَ للطلبة المستجدّين في رحاب جامعة طيبة، كما رحبت بالجميع مؤكدة فخر الجامعة بطلبتها وبطموحاتهم. وأضافت: نتطلّع معكم إلى رحلة تعليمية مميزة نسعى من خلالها لتنمية مهاراتكم، ونحثّكم على الاجتهاد لتحقيق أهدافكم، مؤكدة أن فريق العمل في جامعة طيبة يسعى لتقديم كل الدعم والمساندة لهم لتحقيقهم أقصى استفادة من رحلتهم الجامعية.
وكشف عميد القبول والتسجيل الدكتور رياض اللهيبي عن إحصائيات عمليات القبول لهذا العام، والتي عكست الجهود المبذولة في تيسير العملية للمتقدمين؛ حيث استقبلت عمادة القبول والتسجيل بالمدينة المنورة وفرع ينبع 5486 زيارة من المستفيدين، وتمّت معالجة 4748 رسالة بريد إلكترونيًّا و1100 مكالمة هاتفية للاستفسارات، كما استقبلت بوابة القبول الإلكترونية 3585 استفسارًا عبر نظام التذاكر.
وفي إطار حرص الجامعة على توفير أكبر عدد ممكن من الفرص للمتقدمين من جميع أنحاء المملكة؛ تم استدعاء 23349 مرشحًا في مراحل الفرز الأربعة، وإتاحة الفرصة للقبول الإلحاقي لـ2784 مرشحًا، وقد تمّت عمليات التدقيق على المستندات المرفقة من قبل المرشحين بإجمالي 4582 عملية، واستهدفت استراتيجية القبول هذا العام دعم وتمكين جميع الفئات الطلابية، بما في ذلك الموهوبون والمتميزون وذوو الإعاقة؛ حيث تم قبول 245 شخصًا من ذوي الإعاقة، كما مكّنت الجامعة 668 مستفيدًا من مستفيدي الضمان الاجتماعي من الدراسة.