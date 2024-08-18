"جامعة طيبة" تستقبل أكثر من 56 ألف طالب وطالبة في المدينة وفروعها بالمحافظات

وفي إطار حرص الجامعة على توفير أكبر عدد ممكن من الفرص للمتقدمين من جميع أنحاء المملكة؛ تم استدعاء 23349 مرشحًا في مراحل الفرز الأربعة، وإتاحة الفرصة للقبول الإلحاقي لـ2784 مرشحًا، وقد تمّت عمليات التدقيق على المستندات المرفقة من قبل المرشحين بإجمالي 4582 عملية، واستهدفت استراتيجية القبول هذا العام دعم وتمكين جميع الفئات الطلابية، بما في ذلك الموهوبون والمتميزون وذوو الإعاقة؛ حيث تم قبول 245 شخصًا من ذوي الإعاقة، كما مكّنت الجامعة 668 مستفيدًا من مستفيدي الضمان الاجتماعي من الدراسة.