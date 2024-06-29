"الحامد": مشروع خادم الحرمين للترجمة الفورية يعد أكبر مشروع لترجمة خطب الحرمين

وقال إن المشروع يتعاظم كل عام بمعطيات جديدة وترتيبات جديدة، وأحد أبرز مرتكزات سياسة الشؤون الدينية للحرمين هو إيصال رسالة الحرمين، وهذا العام بذل الشيخ عبدالرحمن السديس جهودًا كبيرة مع أعضاء وقيادات الرئاسة لإيصال الخطبة إلى العالم وفي الوقت نفسه إيصال ترجمة خطبة عيد الأضحى.