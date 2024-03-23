"وهم الكسالى".. "الخضيري": لا توجد علاجات سريعة لتخفيف الوزن دون أضرار شديدة

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أنه لا توجد أبدًا كبسولة أو علاج سحري أو دواء يخفّف الوزن، إلا وتكون له أضرار شديدة بالمستقبل.
وأضاف الخضيري: أن أدوية النحافة توهم "الكسالى" بنزول الوزن مؤقتًا؛ لأنها إما تسبب إسهالًا شديدًا وتجفيف الجسم وتخريب نظام الهضم والأيض، أو تسبّب منع حركة الأمعاء؛ لكي يتباطأ الأيض والهضم، وهذا له ضرر.
ونصح في تغريدة نشرها اليوم، بتقليل كميات الأكل والابتعاد قدر الإمكان عن الأكلات ذات السعرات الحرارية العالية؛ كالسكريات والمقليات والحلويات والمشروبات الغازية والتدخين والإكثار من الخضراوات والورقيات والسلطات الخضراء والفاكهة والألبان والأجبان واللحوم والبيض والسمك، والبقوليات؛ كالفاصولياء والفول والعدس والمكسرات.