"وهم الكسالى".. "الخضيري": لا توجد علاجات سريعة لتخفيف الوزن دون أضرار شديدة

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أنه لا توجد أبدًا كبسولة أو علاج سحري أو دواء يخفّف الوزن، إلا وتكون له أضرار شديدة بالمستقبل.