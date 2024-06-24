"السديس" يعلن عن البدء في استعدادات رئاسة الحرمين لوضع خطة حج ١٤٤٦هـ

وتابع: إن صدور التوجيه الكريم بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين؛ عكس حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على صحة وراحة وسلامة ضيوف الرحمن، والتيسير ودفع المشقة عنهم، والاستمرار في وضع مبدأ "الإنسان أولًا"؛ تخفيفًا على المصلين في ظل ظروف الحرارة المرتفعة، وهو أخذٌ بمبدأ الوقاية والحفاظ على النفوس، فحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة الغراء، ومبدأ إنساني من مبادئ الحفاظ على حياة الناس وأرواحهم.