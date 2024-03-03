الأربعاء المقبل برعاية "البنيان".. "التدريب التقني" بمكة تستضيف لقاء "القيادات الإشرافية"

برعاية من وزير التعليم يوسف البنيان؛ تستضيف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة "لقاء القيادات الإشرافية" بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مقر الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، خلال يومَي السادس والسابع من شهر مارس الحالي، الذي يستهدف قيادات المنشآت التدريبية من عمداء وعميدات الكليات التقنية ومديري المعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد.
ويهدف اللقاء إلى تطوير أعمال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواكبة رؤية ٢٠٣٠، وتطوير عمل الإدارات وتفعيلها على مستوى المنشآت التدريبية في المنطقة بما يسهم في تحسين مؤشرات التدريب التقني والمهني بالمملكة دولياً.
ويعد اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز جوانب التدريب وتعزيز التفاعل والابتكار. كما يحتوي برنامج اللقاء على جلسات وورش عمل تناقش موضوعات متعدّدة ويتضمن تدشيناً لبرنامج المنشآت التدريبية المستدامة (SSB_TVTC).
ورحّب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة، مرعي بن سعد القرني، بالقيادات الإشرافية المشاركين في هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه الذي يجمع جميع القيادات التدريبية بالمملكة.
وأكّد القرني؛ أهمية هذه اللقاءات في تعزيز جوانب التدريب ورفع مستوى كفاءة الأداء؛ كون هذا اللقاء يعد منصة حية لتبادل الأفكار والخبرات بين المسؤولين في ديوان المؤسسة والمختصين في الميدان التدريبي.