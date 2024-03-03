الأربعاء المقبل برعاية "البنيان".. "التدريب التقني" بمكة تستضيف لقاء "القيادات الإشرافية"

ورحّب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة، مرعي بن سعد القرني، بالقيادات الإشرافية المشاركين في هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه الذي يجمع جميع القيادات التدريبية بالمملكة.