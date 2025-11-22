السجل العقاري يعلن عن تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية

وبحضور معاليه وقع السجل العقاري مذكرات تفاهم مع الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، "منصة سهل، ومداك، ومنصة غانم، ومنصة جزء"، وذلك لتقديم خدمات التملك الجزئي والاستفادة من خدمات الربط التقني، والتأهيل للربط المستقبلي على منصة البلوكشين والعقود الذكية, كما وقع السجل العقاري اتفاقية مع "SettleMint"، وهي المنصة المختصة عالميًا في البلوكتشين وترميز الأصول العقارية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع منصة "دروب" لتمكين التقنية العقارية.