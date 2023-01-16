"هيئة النقل": 15 يوماً تفصلنا عن بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات

وأشارت الهيئة إلى أن المخالفات التي سيتم رصدها لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي تتضمن "تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية السريان، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد".