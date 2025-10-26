"تعليم عسير" يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين "مقياس موهبة"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، طلاب وطالبات المنطقة من الموهوبين والموهوبات، إلى التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين “مقياس موهبة”، الذي يُعد أحد البرامج الوطنية الرائدة؛ الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المبدعين في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وهيئة تقويم التعليم والتدريب «قياس».