48 ْمئوية.. "الصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز، أن الصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في الدمام والأحساء والدهناء، و46 درجة في المدينة المنوّرة والخرج وحفر الباطن، و45 درجة في الرياض وبريدة والمجمعة ووادي الدواسر ورفحا والتنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 20 ْمئوية، والقريات 21 درجة، وطريف 22 ْمئوية، والطائف 23 درجة.
وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تشكُّل الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق.