48 ْمئوية.. "الصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تشكُّل الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق.