انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية في دبي بمشاركة سعودية واسعة

ويحظى المؤتمر في دورته لهذا العام، باهتمام كبير من الأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم؛ حيث يقام بحضور أكثر من 2200 طبيب ومتخصص في مجال طب الأمراض الجلدية والتجميل ومشاركة أكثر من 214 محاضرًا ومتحدثًا علميًّا من كافة أنحاء العالم، ويشهد المؤتمر زخمًا هائلًا من الأنشطة العلمية تتمثل في: 218 محاضرة علمية، و13 ندوة، و33 ورشة عمل سريرية، بالإضافة إلى 46 جلسة نقاشية تهدف جميعها إلى إطلاع المشاركين على أحدث المستجدات في عالم طب الجلدية والتجميل.