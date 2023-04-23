قتلت صغيرين بكسر جمجمة وتفحّم.. "الألعاب النارية في العيد".. القوانين صارمة والمآسي حاضرة

وأشار استشاري جراحات القرنية والليزك وزراعة العدسات الدكتور موسى الحربي، في مقال سابق، أنه عند إصابة العين بهذه الألعاب النارية قد تحدث حروق وتشوهات وقطوع غائرة في جفون العين؛ مما يؤدي إلى صعوبة علاجها وترقيعها؛ وبالتالي تكون أنسجة العين الداخلية مكشوفة ما لم يحدث بها إصابات شديدة أو إزالة كاملة أو جزئية للرموش وشعر الحاجب، وتكون ندبات مكانها؛ مما يصعّب إلى حد كبير نموّ الشعر في هذه المنطقة، أو حروق بملتحمة العين والتصاقات وتشوهات في هذه المنطقة.