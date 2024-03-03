تزامناً مع التقلبات الجوية.. "الدفاع المدني" يحذّر من السباحة في مجاري السيول وتجمعات المياه

حذّر الدفاع من السباحة في مجاري السيول وتجمعات المياه.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكّل خطورة.
وتأتي تحذيرات الدفاع المدني استكمالاً لإرشاداته التي دعا فيها إلى ضرورة اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمُّعات المياه؛ فهم لا يدركون مدى خطورة فعلهم.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة تُسبق برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم.