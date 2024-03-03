تزامناً مع التقلبات الجوية.. "الدفاع المدني" يحذّر من السباحة في مجاري السيول وتجمعات المياه

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة تُسبق برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم.