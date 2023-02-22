"أمير الحدود الشمالية": ذكرى التأسيس عمق تاريخي وحضارة ممتدة لثلاثة قرون

رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير من كل عام، حيث أسّس فيه الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الدولة السعودية الأولى، التي تمثل الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات.