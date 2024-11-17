"مدير تعليم محايل": قيادتنا الحكيمة وفّرت جميع الممكنات لرسم المستقبل وتحقيق الطموحات

رحّب مدير تعليم محايل عسير، علي أحمد آل معنتر، بعودة أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في مكاتب التعليم والمدارس وجميع الطلاب والطالبات، بمناسبة انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٦هـ.
وقال "آل معنتر": في الفصل الدراسي الجديد تتعالى الطموحات وتسمو الأمنيات، ونرحّب بعودتكم لطموح العلم والمعرفة، ونعول على همتكم العالية في صناعة الغد المشرق.
وفي ترحيبه بعودة الطلاب والطالبات، قال إن قيادتنا الحكيمة وفّرت جميع الممكنات باتجاه انطلاقة جادة لرحلتهم التعليمية في بيئات مدرسية جاذبة مع كوادر مؤهلة لرسم المستقبل وتحقيق الطموحات.
وكانت إدارة تعليم محايل عسير قد أعلنت عن إنهاء استعداداتها لاستقبال 92 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة اليوم.