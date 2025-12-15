مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة أربعيني مع ارتجاع شديد وفتق بالمري خلال "30" دقيقة بتقنيةGERDx

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية دقيقة لإصلاح فتق مريئي وإرتخاء بصمام المعدة، وذلك لمراجع يبلغ من العمر 45 عاماً، عانى على مدار 9 سنوات من إرتجاع معدي مريئي مزمن، رغم إلتزامه بالعلاج الدوائي بجرعات عالية. الأمر الذي أفقده القدرة على ممارسة مهامه اليومية. ذكر ذلك الدكتور تركي العمري استشاري الجهاز الهضمي والمناظير رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة الكندية.
والذي أضاف عند وصول المراجع للعيادة، تم الإستماع إلى شكواه والإطلاع على تاريخه المرضي وعمل الفحص السريري، وتبين أنه بدأ يتناول أدوية الإرتجاع منذ سنوات، مع زيادة نسبة الجرعات من مثبطات مضخة البروتون، إلا أن أعراض الإرتجاع المعدي زادت، وسببت له الحرقة الليلية والإحساس بالإرتجاع الحامضي، والإختناق أثناء النوم.
مشيراً إلى أنه تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات ، والتي شملت فحص قياس الحموضة على مدار 24 ساعة، والذي بين وجود ارتفاع شديد في نسبة "DeMeester Score" فضلاً عن رصد زيادة ملحوظة في مدة التعرض للحامض، وملاحظة عدد كبير من حلقات الإرتجاع، وإرتباط يتجاوز 95% بين الأعراض وحلقات الحموضة. موضحاً بأن نتائج الفحوصات أثبتت وجود إرتجاع شديد غير مستجيب للعلاج الدوائي.
وقال الدكتور العمري أنه تبع ذلك عمل منظار علوي استكشافي، والذي أظهر إحمرار منتشر بالمعدة، يصاحبه إلتهاب بالمريء، وصمام معدي مريئي غير محكم (Hill II–III)، بالإضافة إلى اكتشاف فتق حجابي بطول 2 سم.
مؤكداً أن نتائج الفحوصات عبر الصور التشريحية أكدت إمكانية علاج المراجع، وإعادة بناء الصمام بطريقة غير جراحية من خلال تقنيات التنظير العلاجي GERDx ، والتي استغرقت نحو "30" دقيقة، وتم فيها عمل تنظير أولي، ومن ثم إدخال الجهاز عبر الفم، وتوجيهه إلى منطقة الوصلة المريئية المعدية، وعمل شفط جزء من جدار قاع المعدة ومنطقة LES ، تبع ذلك خياطة عبر سماكة كاملة، لخلق صمام جديد يحاكي الصمام الجراحي، نقل بعدها المراجع إلى جناح التنويم،وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.