مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة أربعيني مع ارتجاع شديد وفتق بالمري خلال "30" دقيقة بتقنيةGERDx

مؤكداً أن نتائج الفحوصات عبر الصور التشريحية أكدت إمكانية علاج المراجع، وإعادة بناء الصمام بطريقة غير جراحية من خلال تقنيات التنظير العلاجي GERDx ، والتي استغرقت نحو "30" دقيقة، وتم فيها عمل تنظير أولي، ومن ثم إدخال الجهاز عبر الفم، وتوجيهه إلى منطقة الوصلة المريئية المعدية، وعمل شفط جزء من جدار قاع المعدة ومنطقة LES ، تبع ذلك خياطة عبر سماكة كاملة، لخلق صمام جديد يحاكي الصمام الجراحي، نقل بعدها المراجع إلى جناح التنويم،وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.