"فيصل بن فرحان" يبحث مع "إشتية" مخرجات اجتماعه مع "أبوالغيط" و"بوريل"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، برئيس وزراء فلسطين محمد إبراهيم إشتية، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مخرجات الاجتماع الذي جمعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ومع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بروكسل بشأن مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.