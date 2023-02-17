"فيصل بن فرحان" يبحث مع "إشتية" مخرجات اجتماعه مع "أبوالغيط" و"بوريل"

وتطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مخرجات الاجتماع الذي جمعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ومع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بروكسل بشأن مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.