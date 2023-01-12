أكثر من ١٣ ألف فتوى قدّمها فرع الإفتاء في حائل خلال ٢٠٢٢

قدّم فرع الرئاسة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة حائل، مبادرة علمية إفتائية، تهدف لخدمة المواطنين والإجابة عن استفساراتهم في مدينة حائل والمحافظات التابعة لها.
وقال مفوض الإفتاء بمنطقة حائل البروفيسور أحمد بن جزاع الرضيمان، في حديثٍ لقناة "الإخبارية": مؤشر الفتاوى لعام ٢٠٢٢شهد ارتفاعًا كبيرًا حيث بلغ في العبادات ٥٧٥٨ فتوى، وفي المعاملات ٣٠٩١ فتوى، وفي العقيدة بلغ ٢٩٦٥ فتوى، وفي الإرث والوصايا والأوقاف بلغ ٤٤٢ فتوى، وفي تطبيق "اسألني " بلغ عدد الفتاوى ١٥٤٠ فتوى مكتوبة.
وأضاف: أسهمت تلك الجولات في تعريف أبناء المنطقة الذين أعربوا عن ردود فعل طيبة.
وشكر "الرضيمان" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهما وخدمتهما للإسلام والمسلمين.
وثمّن "الرضيمان" المتابعة الدؤوبة للفرع من قِبل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، وسماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة.