أكثر من ١٣ ألف فتوى قدّمها فرع الإفتاء في حائل خلال ٢٠٢٢

وقال مفوض الإفتاء بمنطقة حائل البروفيسور أحمد بن جزاع الرضيمان، في حديثٍ لقناة "الإخبارية": مؤشر الفتاوى لعام ٢٠٢٢شهد ارتفاعًا كبيرًا حيث بلغ في العبادات ٥٧٥٨ فتوى، وفي المعاملات ٣٠٩١ فتوى، وفي العقيدة بلغ ٢٩٦٥ فتوى، وفي الإرث والوصايا والأوقاف بلغ ٤٤٢ فتوى، وفي تطبيق "اسألني " بلغ عدد الفتاوى ١٥٤٠ فتوى مكتوبة.