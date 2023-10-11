"إكس بي لمستقبل الموسيقى" يطلق مبادرات لدعم وتثقيف الجيل المقبل من الموهوبين ويعلن عن المجموعة الثانية من المتحدثين

من جهة أخرى، كشف مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" أنه في نسخة هذا العام سوف يتمكن الحضور من رؤية والتعرف عن قرب على أفكار عديد من الفنانين الحائزين على الجوائز البلاتينية، مثل المرشح لجائزة جرامي المنتج والملحن خالد رحيم، نائب رئيس التسويق واستراتيجية العلامة التجارية في أوديو ماك Audiomack، وشارلوت بوانا، موهبة الهيب هوب في الساحل الغربي الأميركي، وذا ووليجان The Whoolighan، الرئيس ومسؤول الاستراتيجية في فاكتوري بيبول Factory People، ووسيم بو ملحم، وأول نجمة دي جى سعودية كوزميكات Cosmicat.