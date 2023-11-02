"محافظ الجبيل": زيارة أمير الشرقية امتداد لدعم مسيرة التنمية بكل المجالات

وأكد "الداود" أن هذه الزيارة تعكس تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم مسيرة التنمية والازدهار في وطننا الغالي، وتجسد الرعاية والاهتمام التي يوليها الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعتهم المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية، ومن بينها محافظة الجبيل التي حظيت بتدشين حزمة من المشاريع التنموية في عدد من المجالات منها المشاريع البلدية، والتعليمية، والمياه، والمرور، والموانئ، إضافة إلى المشاريع البيئية والخيرية، في إطار مواصلة مسيرة النهضة والازدهار وتحسين جودة الخدمات التي تلامس احتياج المواطن والمقيم وتوفر لهم سبل الراحة والأمان.