"محافظ الجبيل": زيارة أمير الشرقية امتداد لدعم مسيرة التنمية بكل المجالات

رفع محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود، شكره وامتنانه للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، للزيارة الكريمة التي قام بها إلى المحافظة وتشريفه حفل الأهالي، وتدشين حزمة من المشاريع التنموية بتكلفة تجاوزت مليار ريال.
وأكد "الداود" أن هذه الزيارة تعكس تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم مسيرة التنمية والازدهار في وطننا الغالي، وتجسد الرعاية والاهتمام التي يوليها الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعتهم المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية، ومن بينها محافظة الجبيل التي حظيت بتدشين حزمة من المشاريع التنموية في عدد من المجالات منها المشاريع البلدية، والتعليمية، والمياه، والمرور، والموانئ، إضافة إلى المشاريع البيئية والخيرية، في إطار مواصلة مسيرة النهضة والازدهار وتحسين جودة الخدمات التي تلامس احتياج المواطن والمقيم وتوفر لهم سبل الراحة والأمان.
وبيّن "الداود" الأثر الكبير الذي جسدته هذه الزيارة في نفوس أهالي محافظة الجبيل، وحرص أمير المنطقة الشرقية للالتقاء بهم، والوقوف على احتياجات المحافظة، وما صاحبها من عرض وتدشين لمشاريع التنمية والخير، وهي امتداد لما سبقها من زيارات لأمير المنطقة ونائبه توجت بها محافظة الجبيل، لتجسد عمق التلاحم بين ولاة الأمر والمواطنين الذين يكنون لهم عظيم الحب والانتماء، داعين الله تعالى أن يديم على بلادنا المباركة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.