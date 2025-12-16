طيران الرياض وهواوي توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات الرقمية وتقديم تعريف مبتكر لمستقبل السفر الجوي

وفي هذا السياق صرح فنسنت كوست، الرئيس التنفيذي التجاري لطيران الرياض: "تعتبر الصين احدى الأسواق المهمة في خطط طيران الرياض لتحقيق المزيد من التوسع العالمي، بالتوازي مع رفع المملكة مستهدفاتها إلى استقطاب 150 مليون سائح بحلول العام 2030، من بينهم 5 ملايين من الصين، فإن شراكتنا مع هواوي من شأنها أن تعزز قدرتنا على تقديم رحلة رقمية سلسة وشخصية، لتكون متوافقة مع توقعات المسافرين الصينيين بشكل كامل ".