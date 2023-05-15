"سكني": 36 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2023

ويُقدم "سكني" عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين، حيث تم تقديم 94.696 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة "تويتر"، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.