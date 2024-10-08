مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينقذ شاباً مصاباً بجلطة في القلب وأخرى في الدماغ

وأوضح الدكتور البصيلي أن المراجع، وهو مدخن ويبلغ من العمر "27" عاماً، أُسعف إلى مركز الطوارئ إثر شعوره بأعراض مثل ألم وثقل في منتصف الصدر، وتعرق مصحوب بغثيان شديد. نُقل المراجع بسرعة إلى غرفة الإنعاش، وأُجري له تخطيط القلب خلال "5" دقائق، وبيّنت النتائج وجود احتشاء في عضلة القلب. تم التواصل مع استشاري القلب، وفي ذات الوقت تلقى المراجع العلاجات الأولية اللازمة، ثم نُقل فوراً إلى غرفة القسطرة.