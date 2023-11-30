"الطاقة" تحقق المستوى الرابع من أصل 5 في تقييم التميز والنضج بإدارة المشروعات

يُذكر أن المستوى الرابع، الذي حققته الوزارة، يُعدّ أعلى مستوى حققته أي جهةٍ حكومية أو خاصة في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن المتوسط العالمي، لأكثر من 1000 جهة خضعت لهذا التقييم، هو المستوى الثاني، الأمر الذي يؤكّد مدى تقدم الوزارة في مجال إدارة المشروعات.