رحمةً بأسرته.. سعودي يتنازل عن 350 ألفاً لصالح مقيم عربي

ورحمةً بها وبأفراد أسرتها وتقديراً لمشقة السفر التي تكبدتها هذه الفتاة التي قدمت من بلاد بعيدة وظهر عليها علامات الحزن والانكسار، قرر رجل الأعمال العفو عن والدها دون أي مقابل، مبتغياً بذلك الأجر والمثوبة من الله عز وجل.