محليات

منح مديري المدارس ومديراتها تعليق الاصطفاف الصباحي بحسب ظروف كل مدرسة

نظرًا للظروف المناخية المتقلبة لكثير من المدن
الاصطفاف الصباحي بالمدارس
الاصطفاف الصباحي بالمدارس
سبق
سبق

منحت العديد الإدارات التعليمية بالسعودية مديري المدارس ومديراتها صلاحية تعليق طابور الاصطفاف الصباحي، بحسب ظروف كل مدرسة، واستخدام الأفنية المغلقة نظرًا للظروف المناخية بالعديد من المدن، من برودة الجو وانخفاض درجة الحرارة.

وأرسل عدد من الإدارات التعليمية تعاميم لمديري المكاتب التعليمية التابعة لها، بيَّنت فيه أنه نظرًا للظروف المناخية من برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، فإن على مديري ومديرات المدارس ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بشأن تعليق برنامج الاصطفاف الصباحي، بحسب ظروف كل مدرسة، واستخدام الأفنية المغلقة.

وزارة التعليم
إدارة التعليم
المدارس
انخفاض درجات الحرارة
الاصطفاف الصباحي
التغيرات المناخية

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