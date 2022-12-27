منح مديري المدارس ومديراتها تعليق الاصطفاف الصباحي بحسب ظروف كل مدرسة

وأرسل عدد من الإدارات التعليمية تعاميم لمديري المكاتب التعليمية التابعة لها، بيَّنت فيه أنه نظرًا للظروف المناخية من برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، فإن على مديري ومديرات المدارس ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بشأن تعليق برنامج الاصطفاف الصباحي، بحسب ظروف كل مدرسة، واستخدام الأفنية المغلقة.